MotoGP - Wereldkampioen Bagnaia wint in Japan en nadert tot op 10 punten van WK-leider Martin

Bagnaia nam van bij de start de leiding, toen de Spanjaard Pedro Acosta (GasGas-Tech3), die vanop de polepositie mocht vertrekken, net zoals in de sprintrace van gisteren ten val kwam. Die kop gaf hij op een licht vochtig circuit niet meer af.



De prestatie van de dag kwam op naam van Martin. Die vertrok vanaf de 11e plaats op de startgrid en reed alles en iedereen voorbij, behalve Bagnaia. "Er was niks tegen hem te doen dit weekend."



De Italiaan won gisteren ook al de sprintrace, waarin Martin 4e werd. Door die dubbele winst kon hij zijn achterstand in het WK van 21 tot 10 punten brengen.



"We zijn erin geslaagd om dit weekend 11 punten in te lopen", verheugde Bagnaia zich. Hij mikt op een 3e wereldtitel op een rij. Dit seizoen won hij al 8 GP's tegenover 3 voor Martin, die regelmatiger is.



Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez (Ducati-Gresini) mocht naast de 2 kemphanen als derde op het podium. Acosta kwam na zijn val in laatste positie terecht en gaf even later teleurgesteld op.



Over 2 weken gaat het wereldkampioenschap verder met de Grote Prijs van Australië op Phillip Island.