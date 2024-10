Vos in de wolken met 14e regenboogtrui in 4 disciplines: "Maar had geen tijd om aan al die vorige te denken"

za 5 oktober 2024 16:50

Op haar 37e blijft Marianne Vos wereldtitels verzamelen al waren die postzegels. In de sprint klopte de Nederlandse Lotte Kopecky om zo haar eerste regenboog in het gravelen te claimen. Goed voor haar 14e exemplaar in 4 (!) disciplines. "Gelukkig ontploften mijn benen niet aan de streep", lacht Vos na haar zoveelste triomf.

"Natuurlijk blijft het heel erg bijzonder", knipoogt Marianne Vos na haar 14e wereldtitel sinds haar eerste in 2006. In het baanwielrennen, veldrijden en op de weg verzamelde ze al 13 regenboogtruien. Nu voegt ze een exemplaar uit het gravelen toe aan haar straffe collectie. "Al had ik vandaag niet de tijd om aan die andere 13 te denken", deelt de Nederlandse. "Waar ik wel aan dacht? Geen al te gekke dingen doen tijdens de wedstrijd, want Lotte maakte die zwaar genoeg." Net daarom was Kopecky niet dé ideale medevluchter in Leuven. "Want ze is ook nog eens aalvlug aan de meet. Al heb ik wel genoten van haar gezelschap, zeker met zo'n publiek."

Gelukkig ontploften mijn benen niet in de sprint. Marianne Vos

Al was genieten relatief. "Ik was me ook aan het concentreren om pech te voorkomen. Dan was het zaak om de finale te halen en die goed uit te spelen." "Lotte zat op kop en toen we het bordje van de 200 meter passeerden, ging ik aan. Dan was het hopen dat mijn benen niet ontploften. Gelukkig haalden die het tot aan de streep", besluit Vos. Nummer 14 was een feit, de eerste in het gravelbiken. Zo is Vos al 16 jaar niet weg te denken aan de top van het wielrennen.

De indrukwekkende collectie van Vos: