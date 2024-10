3e keer op Wereldbeker-podium: Jolien Vermeylen pakt knap brons in sprinttriatlon in Rome

Belgian Hammer Jolien Vermeylen heeft de bronzen medaille veroverd op de sprinttriatlon in Rome. Voor de Belgische triatlete is het de 3e Wereldbekermedaille in haar carrière.

Dat Jolien Vermeylen als zwemster in de triatlonwereld is gerold, kon ze niet verbergen in Rome. Ze kwam als eerste uit het water na 750 meter zwemmen in de Italiaanse hoofdstad.

Ook na het fietsen (20 km) maakte onze 30-jarige landgenote nog deel uit van een kopgroep van 15, al had ze het daar moeilijker. Haar valpartij op de Spelen in Parijs spookte nog door haar hoofd op de gladde wegen in Rome.

"Ik was in paniek op de natte wegdek", gaf ze toe. "Na mijn val op de Spelen bleef ik nu altijd 20 meter achter het peloton. Dat is zeker niet de beste tactiek en daar moet ik deze winter aan werken."

Kostte dat de Antwerpse kostbare energie in de afsluitende 5 km lopen? Na de eerste ronde klampte ze nog aan bij leiders Nina Eim en Alissa König, maar in de slotronde brak de veer.

De zege ging naar de Duitse Eim in 1 uur en 39 seconden. Ze had 6 seconden voorsprong op König, 11 seconden op Vermeylen. "Het leek wel alsof Eim over de weg vloog, terwijl het voor mij eerder als Jurassic Park aanvoelde", grapte Vermeylen.

Voor onze landgenote is het haar 3e Wereldbekerpodium, na brons in Hongarije vorig jaar en zilver in Noorwegen in 2022. De 20-jarige Hasse Fleerackers werd 22e bij haar debuut in de Wereldbeker.