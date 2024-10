"Dat stukje is echt niet verantwoord": Lotte Kopecky zorgt met opvallende oproep voor parcourswijziging bij mannen

Het WK wielrennen in Zürich was nog maar eens een wake-upcall dat de veiligheid van renners voorop moet staan in de koers. Daarom laat Lotte Kopecky - nu vicewereldkampioene in het gravelen - een opmerkelijke boodschap optekenen aan de organisatie in Leuven. "Ik hoop dat ze nog iets veranderen aan dat stukje rond Halle", deelt ze. De organisatie neemt dat advies ter harte en haalt de passage eruit bij de mannen.