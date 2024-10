Gent blijft met "dubbel gevoel" achter na 4-2 tegen Chelsea: "Een kinderdroom, maar hoopten op meer"

Het is bij een droom gebleven voor Gent tegen het grote Chelsea. Op Stamford Bridge konden de Buffalo's twee keer scoren, maar moest het in de eindbalans wel zijn meerdere erkennen: 4-2. Té zware cijfers of een logische nederlaag? Achteraf hinkten de Gentenaren op twee gedachten. "Wanneer je hier twee keer scoort, mag je toch stiekem hopen op meer", klonk het.

Geen stunt op Stamford Bridge, wel een wedstrijd met enkele lichtpuntjes voor KAA Gent, dat twee keer kon scoren tegen Chelsea, maar wel met 4-2 verloor.

"Het lijken zware cijfers, maar we hadden het er net nog over in de kleedkamer: moeten we nu teleurgesteld zijn of toch eerder blij? Het is dubbel momenteel", vertelde ook Mathias Delorge na de wedstrijd.

"Kijk, we hebben zeker geprobeerd te voetballen, maar we geven enkele doelpunten te gemakkelijk weg, denk ik", legt hij verder uit. "En op dit niveau doen ze je de das om in de details."