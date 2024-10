Emma Meesseman dikt indrukwekkend palmares aan met 5e Europese SuperCup

De Europese SuperCup basketbal is gewonnen door het Fenerbahçe van Emma Meesseman en Julie Allemand. De Turkse topclub uit Istanbul klopte stadsrivaal Besiktas met duidelijke cijfers: 63-79. Meesseman heeft nu een handvol Supercups in haar imposante prijzenkast staan.

De Europese Supercup begon met een valse noot. Gisteren werd de wedstrijd al snel stilgelegd na supportersgeweld.

Vandaag speelden EuroLeague-winnaar Fenerbahçe en EuroCup-finalist Besiktas voort zonder publiek.

Bij de rust stond Fenerbahçe nog 37-33 in het krijt. In het derde kwart (14-22) werd orde op zaken gesteld en in het slotkwart (12-24) werd de kloof even tot twintig punten uitgediept (59-79).

Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand stonden allebei in de basis. Meesseman was in aan halfuurtje goed voor 14 punten, 6 rebounds en 4 assists.

Allemand maakte 7 punten, plukte 1 rebound en deelde 4 assists uit in 22 minuten.

Meesseman won de Europese SuperCup al voor de 5e keer in haar carrière.