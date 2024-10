Anderlecht-fans misdragen zich: spelers moeten hooligans die met stoeltjes gooien kalmeren, politie grijpt kordaat in

De Anderlecht-fans maken geen goede beurt in Spanje. Vooraf was er al onrust in de binnenstad, maar in het stadion escaleerde de situatie helemaal. Enkele hooligans van paars-wit gooiden objecten naar de thuisfans, die hun vak moesten verlaten. Onder meer Colin Coosesemans en Théo Leoni maanden hun achterban aan tot kalmte, de politie greep hardhandig in.