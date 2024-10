Vicewereldkampioen Joris Nieuwenhuis over zijn toptransfer: "Het is meer dan: "Hier een zak geld en rijden maar""

wo 2 oktober 2024 10:00

De toptransfer in het veldrijden is nu ook officieel: Joris Nieuwenhuis (28) wordt de kopman van het gloednieuwe Ridleyteam. "Ik was niet van plan om Baloise Trek Lions te verlaten, maar ze konden mijn contract niet openbreken. En Ridley kwam met een goed verhaal", vertelt de vicewereldkampioen.

De Be-Mine Cross in Beringen geeft volgende week zaterdag de start van het veldritseizoen én van een gloednieuwe offroadploeg: het Ridley Racing Team. Kopman wordt vicewereldkampioen Joris Nieuwenhuis. "Daar ben ik heel blij mee", reageert de 28-jarige Nederlander, die voor twee jaar getekend heeft bij het nieuwe team. "De bal is aan het rollen gegaan in het voorjaar, toen het veldritseizoen afgelopen was. Jochim (Aerts, de CEO van Ridley, red) nam zelf contact met me op." "Ze kwamen met een goed verhaal. En dat Richard Groenendaal de ploeg zou leiden, heeft me over de streep getrokken." "Hij is een man met ervaring, een man waar ik in het begin van mijn carrière al fijn mee heb samengewerkt bij Rabobank." "Dat gaf me veel vertrouwen. Het was meer dan: "Hier heb je een zak met geld en rijden maar."" Ridley begint helemaal vanaf 0. "Dat was een dingetje", geeft Nieuwenhuis toe, "maar ze werken er met man en macht aan. Het is bewonderenswaardig, chapeau." En in de Belgische crossfiets heeft hij alle vertrouwen. "Zeker. Niet voor niets scoren Eli (Iserbyt, red) en Michael (Vanthourenhout, red) er al jaren mee."

Oud-wereldkampioen Richard Groenendaal gaat het Ridley-team in goede banen leiden als ploegleider.

"Baloise Trek Lions kon mijn contract niet openbreken"

De voorbije twee jaar reed Joris Nieuwenhuis voor Baloise - Trek Lions. Het team van Sven Nys kon hem niet houden. "Ik wilde het team niet verlaten, maar ze konden mijn contract niet openbreken", vertelt de crosser. "Het was de afspraak dat we dat zouden doen als ik goed scoorde op de wereldranglijst. Ik werd tweede, maar tijdens de onderhandelingen kwam snel naar voren dat er geen mogelijkheden waren."

Helaas is het niet gelukt. Anders croste ik nog voor de ploeg. Joris Nieuwenhuis

Baloise - Trek Lions werkt met bonussen als verloningssysteem. Naast Nieuwenhuis scoorden vorig jaar ook Lars van der Haar (UCI-3) en Pim Ronhaar (UCI-4) uitstekend. Zo werd het team het slachtoffer van zijn eigen succes.

"Iedereen van de ploeg deed het goed vorig jaar, niemand had verzaakt. En ik was degene die de grootste sprong had gemaakt en daarom de grootste verbetering zou krijgen", doet Nieuwenhuis zijn verhaal.

"Dat is helaas niet gelukt. Anders croste ik nog voor de ploeg", stelt de Nederlander zonder rancune.

"De afgesprongen onderhandelingen hebben geen kwaad bloed gezet", verzekert Nieuwenhuis. "Ik ben nog oké met iedereen."

Joris Nieuwenhuis heeft twee seizoenen voor de Baloise Trek Lions gecrost.

"Klassement winnen"

Terug naar Ridley, dat het offroadproject breder ziet dan louter veldrijden. Met hun team gaan ze ook aan de slag in gravel- en mountainbikewedstrijden.

"Ik ga me hoofdzakelijk concentreren op het veldrijden", legt Joris Nieuwenhuis uit, "maar de combinatie met het gravelen spreekt me ook aan." Normaal gezien zou de Nederlander zondag aan de start staan van het WK in Leuven. "Helaas ik heb moeten afzeggen wegens ziekte."

Joris Nieuwenhuis werd vorig jaar 2e op het WK, 2e in de Wereldbeker en 2e in de Superprestige.

Volgende week hoopt Nieuwenhuis wel van de partij te zijn in de veldritopener in Beringen. Want hij wil nog beter doen dan vorig seizoen.

Zijn ambities? "Ik wil graag een klassement winnen", antwoordt Nieuwenhuis. "Vorig jaar eindigde ik tweede in de Wereldbeker en tweede in de Superprestige. Net niet dus. Dat had vooral te maken omdat ik in het begin van het seizoen een paar keer de top 10 niet haalde."

Nieuwenhuis' onderrug wilde niet mee. "Die heb ik nu beter onder controle. En ik heb me de hele zomer kunnen focussen op het cross-seizoen." Afspraak op zaterdag 12 oktober voor de Be-Mine Cross in Beringen, live te volgen via Sporza.

