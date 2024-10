Recordteam deze eeuw: Molano wordt in Kroatië 20e renner van UAE die profkoers wint in een jaar

Meer dan enkel Tadej Pogacar. Team UAE heeft een mooi record op zak gestoken in Kroatië. De Colombiaan Juan Sebastian Molano sprintte naar de zege in de tweede etappe van de Cro Race. Goed voor de 20e (verschillende) renner binnen het team die anno 2024 wint. Zo veegt UAE het record van Mapei van de tabellen in de 21e eeuw.