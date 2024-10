Meesseman en Allemand zien Supercup helemaal ontaarden, wedstrijd gestaakt door vuurpijlen op parket

Dat fans van Fenerbahçe en Besiktas elkaar rauw lusten, is al lang geen geheim meer. Beide Turkse grootmachten maken er in de voetbalderby's telkens een serieuze heksenketel van.

Maar vanavond stond ook plots het TBF Development Center in Istanboel in brand. Toeschouwers gooiden er al in de eerste minuten vuurpijlen op het terrein tijdens de Europese Supercup.

Een van de pijlen zorgde voor een brandvlek op het parket en dus aarzelden de scheidsrechters niet: alle speelsters werden naar binnen geroepen.

Zo ook Emma Meesseman en Julie Allemand, want beide Belgian Cats stonden in de basis bij Fenerbahçe. Allemand had zelfs al 2 punten op haar conto bij een 4-2-stand.

Uiteindelijk werd zelfs beslist om vanavond niet meer verder te spelen. Het vervolg van de Supercup vindt morgen plaats.