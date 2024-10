Tom Boon schiet maar liefst 4 keer raak in Europa

Léopold klopt Noord-Ierse club dankzij 4 goals van Boon

Léopold heeft de eerste horde genomen. Dankzij goalgetter Tom Boon werd het 4-2 tegen de Noord-Ierse club Banbridge.



Boon maakte elk doelpunt voor de Brusselse club. Drie keer verzilverde hij een strafcorner, zijn vierde was een veldgoal.



Morgen speelt Léopold voor een plaats in de kwartfinales tegen de Franse club Lille.



Zaterdag komt ook WatDucks in actie. Landskampioen Gantoise is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales.