Thibaut Courtois opnieuw enkele weken out: blessure aan adductoren houdt hem aan de kant

Een baalavond voor Thibaut Courtois. Naast de incidenten met kwade Atlético-fans en een late gelijkmaker in de derby gisterenavond, was er nog meer slecht nieuws voor onze landgenoot. Courtois blesseerde zich, vandaag kent hij het verdict: de adductoren in zijn linkerbeen houden hem wellicht tot het einde van de komende interlandbreak aan de kant.