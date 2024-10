Net geen 100! De 99 medailles van Sven Vanthourenhout op een rij

Sven Vanthourenhout stopt na 8 jaar als wielerbondscoach. Onder zijn bewind behaalde België maar liefst 99 individuele medailles op kampioenschappen in het wegwielrennen en het veldrijden. De kers op de taart kreeg hij zondag niet, maar wij zetten alle andere nog even voor u op een rijtje.

63 medailles in het veld

Op 1 augustus 2017 neemt Sven Vanthourenhout de fakkel over van Rudy De Bie als bondscoach van het veldrijden. In die functie krijgt hij zowel de mannen als de vrouwen onder zijn vleugels.

Van het EK in 2017 in het Tsjechische Tabor tot het WK van dit jaar op dezelfde plaats, verzamelt ons land maar liefst 63 medailles over alle categorieën verspreid.

Leuk detail, we behaalden op beide kampioenschappen bijna evenveel medailles: 31 op EK's en 32 op WK's.