Léopold schuift Lille vlot opzij en heeft plekje beet in kwartfinale van Euro Hockey League

Kwartfinale is binnen voor Léopold na ruime zege tegen Franse kampioen

Léopold heeft de Franse kampioen Lille zonder problemen aan de kant geschoven. In de tweede kwalificatieronde voor de kwartfinales werd het 0-4.



Tom Boon nam de helft van de doelpunten voor zijn rekening, ook Arthur Verdussen en Nelson Onana deden hun duit in het zakje.



Na landskampioen Gantoise - dat al rechtstreeks geplaatst was - is Léopold zo de tweede Belgische ploeg in de kwartfinales van de Euro Hockey League. De Waterloo Ducks kunnen daar ook nog bijkomen.