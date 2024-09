De Kopecky's in Zürich: "Als Lotte zegt dat het moet, dan moet het. En dan doet ze het"

Na de streep in Zürich viel Lotte Kopecky haar familie in de armen. "Ik heb haar niks gezegd. Gewoon een knuffel en een schouderklopje", vertelde broer Hannes. Ook grootvader François bleef - naar het beeld van Lotte - bescheiden en vierde ingetogen.



"Als ze zegt dat het moet, dan moet het. En dan doet ze het", lachte hij. "Ik heb al zoveel meegemaakt met Lotte, dat die verwondering een beetje achterwege gebleven is." Zelfs haar prestatie in Zwitserland went.



Geen heftige emoties of grote woorden dus bij de Kopecky's, wel de volgende droge conclusie van opa: "Het is een prachtige madam. Meer kan ik er niet van zeggen."