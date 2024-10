"Belangrijke koers voor de familie": Tim Merlier wil schoonvader eren in gelijknamige Memorial Frank Vandenbroucke

di 1 oktober 2024 06:23

Snelheid en symboliek komen samen in Binche-Chimay-Binche. Tim Merlier, favoriet in de sprinterskoers die beter bekend staat als de Memorial Frank Vandenbroucke, heeft een bijzondere band met de race: hij is de partner van Cameron, de dochter van de renner die nu al 15 jaar wordt gemist. "Het is steeds een mooi, maar moeilijk moment voor de familie," blikt Merlier vooruit.

Vandaag vindt de 37e editie van Binche-Chimay-Binche plaats, beter bekend als de Memorial Frank Vandenbroucke.



Tim Merlier behoort tot de topfavorieten in deze sprinterskoers, die voor hem extra emotionele waarde heeft. De kersverse Europese kampioen heeft namelijk een relatie met Cameron, de dochter van de renner die precies 15 jaar geleden overleed. "Voor onze familie is dit een belangrijke koers", vertelt Merlier. "Vorig jaar heb ik deze wedstrijd aan mij voorbij laten gaan, maar het motiveert me enorm. Daarom ben ik dit jaar teruggekeerd naar België om in Binche te rijden." Merlier is een van de absolute favorieten voor de overwinning. Na zijn Europese titel heeft hij elke wedstrijd gewonnen waaraan hij deelnam. "Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken", knikt de kopman van Soudal - Quick Step. "Maar het is een lastige koers, zeker zo laat in het seizoen. Bovendien lijkt het weer ook niet mee te zitten."

Dat brengt normaal extra druk met zich mee, maar gelukkig heb ik de vloek in de afgelopen wedstrijden al doorbroken. Tim Merlier

Een overwinning zou een prachtige afsluiting zijn van zijn verrassend sterke seizoenseinde.

"Ik had zelf niet verwacht dat ik nu nog in topvorm zou zijn, zeker niet na die dubbele valpartij voor het EK", legt Merlier uit. "Dat is volledig te danken aan de geweldige samenwerking met mijn trainer, die me geholpen heeft mijn conditie het hele seizoen op peil te houden." De najaarskoersen voelen voor de Europese kampioen dit jaar dan ook allerminst als een verplichting. "Ik kan me wel opladen voor elk type wedstrijd. Al moet ik toegeven, een bergetappe in een grote ronde is misschien een ander verhaal," grapt hij glimlachend. Het zou alvast een mooi beeld zijn: voor zijn schoonvader juichen in zijn kakelverse kampioenentrui. "Dat brengt normaal extra druk met zich mee, maar gelukkig heb ik de vloek in de afgelopen wedstrijden al doorbroken. We gaan er vol voor. Het zou heel bijzonder zijn voor Cameron en de ouders van Frank. Voor de familie is dit een mooi, maar ook moeilijk moment om aan Frank terug te denken."

