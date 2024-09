WK voor clubs 2025: FIFA maakt 11 speelsteden bekend, finale in New Jersey

Het vernieuwde wereldkampioenschap voor clubsteams - uitgebreid tot 32 deelnemers - wordt volgend jaar over 11 Amerikaanse steden verspreid. Dat maakte de wereldvoetbalbond FIFA bekend. Het WK doet dienst als generale repetitie voor het WK 2026 in de VS, Mexico en Canada. De finale is in het MetLife Stadium in New Jersey, de thuishaven van NFL-club New York Giants.

Het toernooi zal plaatsvinden tussen 15 juni en 13 juli 2025. Naast New Jersey, op de grens met New York, zijn ook Orlando (met 2 stadions), Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Los Angeles, Miami, Seattle en Washington gaststeden.



De loting in december zal de teams verdelen in 8 poules van 4.



"Voetbal is de populairste sport op de planeet. In 2025 begint een nieuw tijdperk voor clubvoetbal, wanneer de FIFA de grootste, meest inclusieve en wereldwijde clubcompetitie organiseert hier in de VS", vertelde een trotse FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij de voorstelling van de speelsteden op een ceremonie in New York.



Tegen de uitbreiding van het WK voor clubs kwam al heel wat protest, onder meer van de spelersvakbond FIFPro, die de steeds vollere kalender voor de voetballers aanklaagt. Maar ook van de spelers zelf.



Het risico op overbelasting dreigt alsmaar groter te worden en de gezondheid van de spelers komt in gevaar.