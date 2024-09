VIDEO - Van "Ca va, moat?" tot het gouden matje en feestjes met de bondscoach: dollen voor de start van het WK

Onze vliegende reporter Bavo Mortier ging voor de start van het WK nog even de temperatuur opmeten in Zürich. Wat de Belgen betreft: die waren met z'n allen bijzonder ontspannen op de ochtend van het wereldkampioenschap. Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Tiesj Benoot en co.: ze passeerden allemaal de revue.