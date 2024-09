Jorge Martin verstevigt WK-leiding in MotoGP met derde zege van 2024 in Indonesië

De Spanjaard Jorge Martin heeft de Grote Prijs van Indonesië in de MotoGP gewonnen. Het was van mei geleden dat de WK-leider nog eens mocht triomferen, het is zijn derde seizoenszege.

Op het circuit van Mandalika nabij Lombok bleef de Spanjaard van Ducati-Pramac zijn landgenoot Pedro Acosta (GASGAS) en de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) voor.



De 26-jarige Martin was vanaf de pole gestart in de 15e van 20 WK-races dit jaar. Het is zijn 8e triomf in de koningsklasse van de motorsport.



Zijn Indonesische zege betekende veel voor Martin, vorig jaar crashte hij er, waardoor hij zijn WK-koppositie weggooide. Gisteren in de sprintrace kwam hij ook ten val. "Ik ben blij dat ik van mijn fouten leerde."



In de WK-stand loopt hij weg van regerend wereldkampioen Bagnaia. Die volgt op 21 punten (366 tegenover 345). De Italiaan Enea Bastianini (291), die vandaag niet uitreed, is op afstand derde.



De Spanjaard Marc Marquez (Ducati-Gresini), vierde in de WK-stand, moest nog voor halfweg opgeven met motorproblemen.



Volgend weekend gaat het WK verder met de GP van Japan.