Iedereen weigert (voorlopig) deelname aan MX2-klasse : Belgische deelname aan Motorcross der Naties in gevaar

Van kwaad naar erger voor de Belgische deelname aan de Motorcross der Naties. Eerst werd de selectie van bondscoach Joël Roelants volledig in de war gestuurd door een blessuregolf, nu duikt een nieuw euvel op: iedereen weigert voorlopig om deel te nemen met een MX2-motor. En dat amper een week voor de wedstrijd. Zo dreigt de Belgische deelname in het water te vallen.

Jago Geerts werd opgeroepen in de plaats van Everts, Brent Van doninck nam de plaats in van Sacha Coenen. Enkel Lucas Coenen blijft zo over van het oorspronkelijke trio.

Hoewel Lucas Coenen de meest voor de hand liggende keuze zou zijn, hij domineerde dit seizoen het overgrote deel van het wereldkampioenschap op een MX2-motor, maar Coenen liet aan de bondscoach weten dat hij alleen maar wenst deel te nemen met een MXGP motor - volgend jaar maakt hij waarschijnlijk de overstap naar de koningsklasse.



Jago Geerts, die invalt voor de geblesseerde Liam Everts, dan maar?

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij deelnemen in de Open klasse. Geerts liet vandaag ook duidelijk verstaan dat hij alleen maar zal uitkomen voor Team Belgium met een 450cc-motor. Met slechts een week tijd lijkt de periode ook te kort voor Geerts om zich nog aan te passen aan een MX2-motor.



Omdat Brent Van doninck de vooruitgeschoven man is in de MXGP, heeft bondscoach Roelants een ferm probleem om zijn puzzel te leggen. Als geen enkele rijder wenst toe te geven, dan lijkt het er op dat België volgende week geen team kan afvaardigen in Engeland.