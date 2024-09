Ethiopiër Milkesa Mengesha wint 50e marathon van Berlijn in dik persoonlijk record

De 50e verjaardagseditie van de prestigieuze marathon van Berlijn is een buit geworden voor de Ethiopiër Milkesa Mengesha. De 24-jarige had 2 uur, 3 minuten en 17 seconden nodig voor zijn eerste succes in een van de zes marathonmajors. Ethiopië haalde ook de vrouwenrace binnen met Tigist Ketema in 2u16'42".

Mengesha spurtte naar de winst in de Duitse hoofdstad tegen de Keniaan Cibrian Kotut, die op 5 seconden finishte. Kenia Mengesha's landgenoot Haymanot Alex was derde op 14 seconden.



De winnaar deed ruim 2 minuten af van zijn vorige besttijd, 2u05'29" in december 2022 in Valencia.



De weersomstandigheden waren perfect op een zonnige, frisse herfstdag in Berlijn. Het was de eerste race in Berlijn zonder Eliud Kipchoge (Ken) of Kenenisa Bekele (Eth) sinds 2014.



Kipchoge won 5 keer, waaronder de edities van 2022 en 2023, Bekele 2 keer.



Er kwam een recordaantal van 58.212 lopers aan de start uit 161 landen. Op het parcours werd al 13 keer een wereldrecord gelopen, maar zo snel na de Spelen in Parijs werd nu geen nieuwe toptijd verwacht.