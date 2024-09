Engelse pers stelt zich vragen of Erik ten Hag kan aanblijven bij Man United: "Bijna medelijden met de coach"

ma 30 september 2024 07:59

Gisteren kende Erik ten Hag een nieuw dieptepunt met Manchester United. Het verloor kansloos met 0-3 van Tottenham. De Engelse pers was dan ook vernietigend voor de Nederlandse coach en stelt zijn positie duidelijk in vraag. "Er zijn geen excuses meer."

"Red man walking."



De titel van The Sun over de wedstrijd van Manchester United spreekt boekdelen: de positie van Erik ten Hag wankelt meer dan ooit bij Manchester United. Zijn ploeg ging gisteren met 0-3 de boot in tegen Tottenham, al had het nog veel erger kunnen zijn. De rode kaart van kapitein Bruno Fernandes kort voor de rust hielp ook niet echt.



"We weten niet of Fernandes door de rode kaart Erik ten Hag in de steek liet of zichzelf een handig excuus gaf voor het verlies", klonk het in het tabloid.



Ook bij Sky Sports waren ze niet mild na de nederlaag. Gary Neville, ex-speler van Manchester United, vond de prestatie "beneden alle peil".



"De eerste helft was zo slecht als het maar zou kunnen zijn. Dit is echt een ontnuchterende dag. Een heel slechte dag voor Ten Hag ook. De rode kaart was een toonbeeld van Manchester United in de eerste helft. Het was een absolute schande."

Het lijkt erop alsof Ten Hag zijn ploeg niet meer kan motiveren. Jamie Redknapp, analist Sky Sports

Zijn collega-analist Jamie Redknapp beaamde de woorden van Neville. "We zitten op een punt waar je bijna medelijden hebt voor de coach. Het lijkt erop alsof hij zijn ploeg niet meer kan motiveren."



"Zowel Man United als Ten Hag zitten in een negatieve spiraal. Hij kan ook niet meer klagen, want hij heeft zijn eigen achterlinie en alle spelers ter beschikking. Er zijn dus geen excuses meer."



"Ze zitten op een absoluut dieptepunt", vervolgde Redknapp. "Het is gewoon beschamend. Een club met zo'n statuut zou dergelijke prestaties niet mogen leveren."