KV Mechelen slikt "onwaarschijnlijk" verlies in Genk: "Ik dacht nog: zo gemakkelijk hadden we hier nog nooit"

Voor de 13e(!) keer op een rij slikte KV Mechelen een nederlaag in Genk, ondanks een resem kansen om minstens een punt buit te maken. "Ik kan het echt niet geloven dat we nog verliezen", sakkerde Nikola Storm.

13e keer, goede keer? KV Mechelen maakte indruk in Genk en dreigde de leider een 2e nederlaag van het seizoen aan te smeren. "In de tweede helft dacht ik nog: zo gemakkelijk hebben we het hier nog nooit gehad", zei Nikola Storm.

Maar het draaide nog helemaal anders uit voor de bezoekers, na een strafschop en een blunder van doelman Ortwin De Wolf. "We gaan hier nooit winnen", besloot Storm na een 13e nederlaag op een rij in Genk. "Als het vandaag al niet lukt."

"Het is onwaarschijnlijk dat we hier nog verliezen. Als je zoveel kansen nodig hebt om te scoren op verplaatsing, dan is het moeilijk. Tegen Gent was het hetzelfde: zoveel kansen en toch niet scoren."

De handsbal van Touba vond Storm geen strafschop waard. "Het is wel heel licht. Dat zijn "low cost" penalty's. De scheidsrechter speelt hier toch wel een rol. Maar als je zoveel kansen hebt, mag het daar niet over gaan."

"De laatste tegengoal is dan extra pijnlijk, maar zoiets kan altijd gebeuren. Ik kan echt niet geloven dat we nog verliezen."