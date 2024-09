Delfine Persoon loopt oogblessure op, kamp stopgezet na 4 ronden zonder winnaar

De langverwachte wereldtitelkamp tussen Delfine Persoon (39) en de Amerikaanse Alycia Bamguardner (30) is door de ringdokter stopgezet na 4 ronden. Onze landgenote had bij een botsing tussen de hoofden een snee in haar rechterwenkbrauw opgelopen. De wedstrijd in Fayetteville (VS) eindigt onbeslist, Baumgardner mag haar WBC- en IBO-titel houden.