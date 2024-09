WK-special Sporza Daily: "Nederland heeft een plan om Kopecky te verslaan"

vr 27 september 2024 16:00

In Zürich wordt dit weekend volop gekoerst voor de wereldtitels. In Sporza Daily blikken Sep Vanmarcke en meervoudig wereldkampioene Annemiek van Vleuten vooruit op het WK wielrennen. "Nederland moet het team in de breedte gebruiken", legt Van Vleuten uit in de podcast.

De strijd om de regenboogtrui bij de vrouwen wordt er morgen een in herfstachtige omstandigheden. De barometer in Zürich geeft gemiddeld 10 graden Celsius en flink wat nattigheid aan. Het brengt een anekdote naar boven bij Annemiek van Vleuten. "Wij moesten juichen van onze bondscoach als we 's ochtends de gordijnen opende en we regen zagen", vertelt de tweevoudige wereldkampioene op de weg in Sporza Daily. "De helft van het peloton was al geklopt. De Italianen waren alvast gedemoraliseerd, terwijl de rensters uit België en Nederland er hun hand niet voor omdraaiden." "Wat regenweer ook veroorzaakt, is dat alles op een lint getrokken wordt en dat het aanvallen makkelijker maakt", gaat Van Vleuten voort in onze podcast. "Daarom vond ik het altijd lekker als het regende", zegt de wereldkampioene van 2019 en 2022. "Dan moet je echt van voren zitten om de slag niet te missen."

Heldere rolverdeling bij Nederlandse ploeg

Wie zeker haar hand niet omdraait voor regenweer, is titelverdedigster Lotte Kopecky. "Zij is voor mij de uitgesproken favoriete", vertelt Annemiek van Vleuten. "Ze is heel goed in orde en ze beschikt na een zware wedstrijd over die snelle sprint." Vorige zondag wilden Kopecky's benen niet mee op het WK tegen de klok. "Daar heeft haar zelfvertrouwen misschien een tikje gekregen, maar dat zegt helemaal niks over de wegrit." "Daar heb ik zelf ook ervaring mee", lacht Van Vleuten. "Ik werd ook wereldkampioene na een mindere tijdrit."

De grootste concurrentie morgen komt uit Nederlandse hoek. Tenminste, als onze noorderburen elkaar wat gunnen.

"Daar zijn stappen ingezet", weet Van Vleuten uit ervaring. "Tegenwoordig worden rensters geselecteerd met een rol. Daar zeg je ja of neen tegen. En als je ingaat op de selectie ga je een verbintenis aan."

"Dat maakt het heel helder binnen de Nederlandse ploeg", vindt Van Vleuten. "Demi Vollering is kopvrouw en eronder genieten twee rensters een wat beschermde status: Marianne Vos en Puck Pieterse, denk ik."

"Maar Nederland heeft echt een plan", verzekert Van Vleuten. "Ze weten dat ze hun ploeg in de breedte moeten gebruiken om iemand als Kopecky te kunnen verslaan."

"Dat geeft heel veel rust in de ploeg. Vorig jaar in Glasgow genoot ik een beschermde status, maar ik wist dat ik in principe voor kopvrouw Demi Vollering moest rijden."