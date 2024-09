Remco Evenepoel ziet uitnodigend parcours om aan te vallen: "Koers kan op verschillende momenten openbreken"

Op de persconferentie vooraf vertelde Remco Evenepoel dat de Belgen op de best mogelijke manier voor hem moesten racen. Op die manier zou hij voor een 2e keer wereldkampioen kunnen worden. Maar hoe ziet hij dat juist? "Ze moeten de wedstrijd onder controle houden, lang hard maken en zorgen dat ik zelf weinig wind vang", vertelde Evenepoel. "Een beetje zoals het er bij de merkenploegen aan toe gaat. Het is een speciaal WK, maar het zou me wel moeten liggen." Evenepoel krijgt in de jacht op een historische dubbel een parcours voor zich dat hem goed zou moeten liggen. "Ik kan op 3/4e van het parcours aanvallen. Het zwaartepunt ligt in het begin van het rondje. Dat maakt het interessant, want bij aanvallen is het toch opletten voor counters. Zeker op de uitloper, dus er zijn kansen genoeg. Maar het is wel nog lang tot naar de finish vanaf dan." "Het is een parcours waar je de hele tijd wakker moet zijn. Kijk maar naar de junioren gisteren, daar ging de Italiaan ook op een moment dat niemand verwachtte. De wedstrijd kan dus op verschillende momenten openbreken."

Evenepoel heeft als voordeel op die andere grote favoriet - Tadej Pogacar - dat hij al eens wereldkampioen werd. Kan dat ervoor zorgen dat hij iets rustiger kan koersen dan de Sloveen?



"Het kan wel voor extra stress zorgen bij Pogacar", denkt Evenepoel. "Hij kan daarom een foutje maken of meer risico durven te nemen. Al rijdt hij dit jaar op zo'n niveau dat dat weining of niet zal voorkomen. Hij heeft zo veel vertrouwen in zichzelf, zelfs zonder topdag kan hij de koers winnen."



"Maar de koers moet altijd gereden worden. Het seizoen komt ook ten einde en we zullen moeten zien hoe het gaat. Het parcours is 280 kilometer, zelfs renners in topvorm kunnen een patat krijgen. Maar ik moet vertrouwen in mezelf en de ploeg hebben."



"Victor zal waarschijnlijk op kop rijden, maar de rest moet kunnen volgen bij een eventuele aanval van Pogacar of Van der Poel. Vooral in de eerste rondes zullen we ons goed moeten positioneren, tegen de laatste 2 à 3 rondes zal het gewring niet meer nodig zijn, maar we zullen niet weggeblazen worden."