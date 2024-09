Namen opent jubileumjaar 2030 met organisatie van het WK veldrijden, geen WK op de piste in Heusden-Zolder

vr 27 september 2024 17:11

In 2030 is ons land weer gastheer voor het WK veldrijden. Namen is het decor van de regenboogstrijd in het veld. "Het WK in 2030 is een beloning voor al het werk en wordt een geweldige opener van de festiviteiten voor de 200e verjaardag van België", is organisator Golazo tevreden. Heusden-Zolder greep dan weer naast het WK baanwielrennen in 2030.

De Citadelcross in Namen bestaat sinds 2009 en is in geen tijd uitgegroeid tot een klassieker op de veldritkalender. Namen maakt deel uit van de Wereldbeker en was in 2022 ook gastheer voor het EK. In 2030 volgt nu het WK. "De wereldkampioenen van 2030 zullen in een grandioos decor gekroond worden", meldt organisator Golazo. "Tegen dan zullen immers ook het Stade des Jeux en het Théâtre de Verdure volledig gerenoveerd zijn en zal de Esplanade van de Citadel schitteren in al zijn schoonheid." "2030 is ook een feestjaar voor België, dat dan zijn 200e verjaardag viert. Het WK veldrijden in Namen zal de festiviteiten in het kader van dit jubileum openen." "Samen met de stad hebben we de citadel ‘ontdekt’ als prachtige locatie voor een cross, in 2009”, zegt Christophe Impens van Golazo.

We hebben nu nog vele jaren om het meest ideale parcours te testen. De moeilijkheidsgraad wordt om 30.000 fans te verwelkomen. Daarvoor moeten we naar de tekentafel. Christophe Impens (Golazo)

“We hebben daarmee het veldrijden in Wallonië op de kaart gezet en het laten uitgroeien tot de meest mythische cross op de UCI-kalender met intussen meer dan 10.000 toeschouwers." "Het WK in 2030 is een beloning voor al dat werk en wordt een geweldige opener van de festiviteiten voor de 200e verjaardag van België.” "We hebben vorig jaar al getest met het EK. Toen waren er 13.000 fans aanwezig. We hebben nu nog vele jaren om het meest ideale parcours te testen. De moeilijkheidsgraad wordt om 30.000 fans te verwelkomen. Daarvoor moeten we naar de tekentafel." Veldrijden mikt op een olympische status op de Winterspelen. Dan is 2030 natuurlijk een prikkelend jaar. "Dat zou een hele groot boost zijn. Ik vermoed dat het veld dan veel internationaler zal worden en misschien is Namen dan het ideale moment om in te stappen." Ook in 2027 doet het WK veldrijden ons land al aan: Oostende neemt dan de honneurs waar.

organisatie WK veldrijden 2025 Liévin (Fra) 2026 Hulst (Ned) 2027 Oostende 2028 Hoogerheide (Ned) 2029 2030 Namen

