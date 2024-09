Loodsen luitenanten van Evenepoel kopman naar nieuwe titel? "Unieke beleving maakt onze band sterker"

vr 27 september 2024 11:15

Met Tiesj Benoot en Jasper Stuyven kan Remco Evenepoel opnieuw rekenen op zijn 2 trouwe luitenanten die er ook al in Parijs bij waren. Maxim Van Gils is dan weer nieuw bij de selectie. Zij voelen zich na een lang seizoen klaar om hun kopman opnieuw bij te staan. "Het blijft een eer, zeker als we opnieuw voor de regenboogtrui gaan strijden", vertelde Tiesj Benoot.

Een nieuw kampioenschap, dezelfde vertrouwde gezichten. Jasper Stuyven en Tiesj Benoot melden zich opnieuw voor de dienst. Met één doel staan ze aan de start in Zürich. Remco Evenepoel naar een nieuwe wereldtitel loodsen.



Benoot was er niet bij in Wollongong toen Evenepoel naar de regenboogtrui snelde. Hij maakt zich wel op voor zijn 6e WK. "Het is nu al wat minder onwennig dan de eerste jaren, maar het blijft wel een eer", vertelde Benoot bij Maarten Vangramberen. "Zeker als we opnieuw voor de regenboogtrui kunnen strijden met Remco."



Na 270 kilometer gelden andere wetten dan na 200 kilometer, de beste renner zal winnen. Tiesj Benoot

Zelf toonde Benoot de afgelopen weken ook dat hij in vorm was met 2 top 10-plaatsen in Canada. "Na de Spelen ben ik ziek geworden, maar ik ben goed hersteld met een mooie uitslag in Canada. Al zat er zelfs iets meer in. Dus ik mag niet klagen."



"Ik kijk er naar uit. Het parcours moet me ook liggen al lijkt het iets minder zwaar dan verwacht. Ik heb de indruk dat de snelheid overal hoog blijft. Pogacar en Remco hadden misschien iets liever een lastiger parcours, Mathieu van der Poel is misschien meer tevreden. Al gelden na 270 kilometer andere wetten dan na 200 kilometer, de beste renner zal winnen."

Jasper Stuyven: "Hebben leider met ervaring die weet wat hij wil"

Jasper Stuyven was er wel al bij in Wollongong bij de wereldtitel van Evenepoel. Na een lang seizoen wil hij de kopman opnieuw bijstaan. "Na de verkenning heeft iedereen zijn mening over het parcours, waarna we afspraken kunnen maken. We hebben een leider met ervaring die weet wat hij wil."



"Daarnaast is het misschien aan mij en Tiesj die dankzij onze ervaring weten hoe we een situatie kunnen inschatten. Uiteindelijk is het ook de tactiek vastleggen en die ook kunnen aanpassen tijdens de koers."



"Nog meer dan op een andere koers moet je openstaan voor scenario's die je niet voorziet. Zo kan iedereen zijn rol invullen en moet je soms je rol aanpassen. Dat is de voorbije kampioenschappen onze sterkte geweest, dat iedereen elkaar helpt daarin."



Er stond dus echt een team de afgelopen kampioenschappen. De overwinningen zorgen dat er een hechte band is ontstaan.



"We brengen niet enkel tijd door, maar we behalen samen ook successen. Die unieke belevingen zoals op de Olympische Spelen maakt een band iets sterker."

Nieuwkomer Maxim Van Gils: "Heel indrukwekkende selectie"