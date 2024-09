LIVESTREAM: Vromant (C2), Vanlathem en Berthaut (C1) strijden voorlopig voor brons op WK G-wielrennen

Na zijn gouden medaille in de tijdrit is de honger van Ewoud Vromant op het WK G-wielrennen in Zürich nog niet gestild. Onze landgenoot mikt in zijn C2-klasse ook in de wegrit op goud. Lennert Vanlathem en Cyril Berthaut werken in de C1-klasse hun wegrit af. Kijk live om 8.30 uur via onze livestream.