"Veelbelovende wattages en sterke ploeg": Lotte Kopecky ziet kansen om zichzelf op te volgen als wereldkampioene

vr 27 september 2024 09:01

Zaterdag krijgt Lotte Kopecky de kans om zichzelf op te volgen als wereldkampioene in Zürich. Ze kan rekenen op een heel sterke ploeg, en is zelf ook in vorm. "Het vertrouwen en de moraal zitten goed", vertelde Kopecky bij Maarten Vangramberen.

Op zondag reed ze nog "slechte waardes", maar vandaag stond Lotte Kopecky toch met vertrouwen de pers te woord.



"Slechter dan zondag kan het niet heb ik gedacht, dus ik heb de knop al snel omgedraaid. Maandag en dinsdag reed ik veelbelovende wattages, dus het vertrouwen en de moraal zitten wel goed."



Kopecky kan rekenen op een sterke ploeg met onder anderen Justine Ghekiere, bergkoningin in de Tour.



"Ik denk dat we mogen zeggen dat dit de beste ploeg ooit is aan de start van het WK. Het zijn allemaal rensters die internationaal getoond hebben dat ze goed kunnen klimmen. En ze staan allemaal 100% achter me, dus ik ben heel tevreden."



"Ze kunnen zich ook nog eens goed positioneren. Dat wordt ook belangrijk zaterdag."

Ik ben zeker niet ontevreden met het parcours. Lotte Kopecky