Voormalig BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers is kandidaat-vicevoorzitter IOC

Pierre-Olivier Beckers (64) is al twaalf jaar lid van het IOC en zwaaide van 2004 tot 2021 de plak als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Daarnaast was hij op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs de voorzitter van het coördinatiecomité en is hij vicevoorzitter van diezelfde instantie voor de 34e Olympiade, over vier jaar in het Amerikaanse Los Angeles.

Beckers heeft "een brief naar de IOC-leden gestuurd waarin hij zijn kandidatuur aankondigt. In principe zou hij zijn kandidatuur moeten bevestigen net voor de IOC-vergadering in maart 2025", bevestigde het BOIC.

Op die vergadering, van 18 tot 21 maart in het Griekse Olympia, wordt ook een nieuwe IOC-voorzitter wordt gekozen. De Brit Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, en de Fransman David Lappartient, voorzitter van de internationale wielerfederatie UCI, zijn de bekendste kandidaten die de Duitser Thomas Bach willen opvolgen.

In het Uitvoerend Comité van het IOC zitten in totaal vier vicevoorzitters, die om de vier jaar verkozen worden. De Arubaanse Nicole Hoevertsz ziet het einde van haar ambtstermijn naderen en besloot om zich niet herkiesbaar te stellen.

Haar Spaanse collega Juan Antonio Samaranch Jr. dingt dan weer naar het voorzitterschap van het IOC. De andere twee vicevoorzitters, de Marokkaanse Nawal El Moutawakel en de Argentijn Gerardo Werthein, werden tijdens de Spelen in Parijs voor vier jaar verkozen.