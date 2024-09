POLL - De helft van de Sporza-surfers zet Pogacar op 1 als WK-favoriet, Evenepoel verleidt meer dan een kwart

Tadej Pogacar wil in Zürich de kers op de taart zetten van zijn indrukwekkend seizoen. 48 procent van de Sporza-surfers ziet hem vandaag het WK winnen. 28 procent ziet Remco Evenepoel als zijn WK-favoriet, uittredend kampioen Mathieu van der Poel moet het met 13 procent stellen. The best of the rest is thuisrijder Marc Hirschi, die de voorbije weken 5 koersen op een rij won.