LIVESTREAM: Meteen afscheiding in H1-wegrit, Maxime Hordies achtervolgt alleen op Italiaanse leider

Het WK wielrennen in Zürich dendert vandaag onverminderd voort, met als eerste wedstrijd van de dag de G-wegrit in de H1-klasse. Daarin lonkt ook onze landgenoot Maxime Hordies opnieuw naar een medaille. Eerder dit WK was hij al goed voor brons in de tijdrit. Pakt hij straks opnieuw eremetaal? Kijk hier naar de H1-wegrit vanaf 9 uur.