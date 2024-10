Dure fout kost 3x3-Belgen plaats in halve finale van World Tour in Wuxi

Riffa - Düsseldorf 19-21

De Belgen van Team Riffa hebben een pijnlijke nederlaag geleden tegen Düsseldorf, dat zich via de kwalificaties geplaatst had voor de groepsfase.



Riffa stond in de slotminuten comfortabel aan de leiding (18-13). Daarna grossierde het voormalige Team Antwerp in missers en balverlies. De Duitsers schuwden het risico, maar zij scoorden wel.



Over een dik uur kijkt Riffa het Amsterdam van olympisch kampioen Arvin Slagter in de ogen.



Punten voor Team Riffa:

Dennis Donkor - 8

Caspar Augustijnen - 6

Vic Van Oosterwyck - 3

Thibaut Vervoort - 2