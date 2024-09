"Allerlei gevoelens die hoogtepunt bereiken": G-wielrenner Louis Clincke geeft op in kletsnatte WK-wegrit

Louis Clincke heeft zijn 4e plaats uit de tijdrit niet kunnen evenaren. Onze landgenoot reed lang in de top 10, maar richting de voorlaatste lokale ronde gaf hij op. Het goud, zilver én brons gingen naar Frankrijk.

Het zwaartepunt van de koers van bijna 100 kilometer lag in het begin. Zo lag de koers al snel in een beslissende plooi. Voor Louis Clincke ging het te snel vooraan.

Hij knokte eerst voor een plaats in de top 10 en kon dan wat opschuiven. Een top 8-notering was in zicht.

Even reed Clincke op de 7e plaats, maar plots verdween hij uit koers. Onze landgenoot bereikte de finish niet.

Vooraan was er een Frans feestje. Met z’n drieën reden ze van start tot finish op kop. Zij-aan-zij kwamen ze over de streep en het was Gatien Le Rousseau die het goud mocht pakken.