Raphaël Varane stopt op 31e met voetballen na zware knieblessure bij Como: "Meer gewonnen dan ooit gedroomd"

Raphaël Varane speelde meer dan een decennium aan de absolute top. In 2011 maakte hij de overstap van Lens naar Real Madrid, waar hij 10 jaar het mooie weer zou maken met 360 wedstrijden, 3 landstitels en 4 Champions Leagues.



In 2021 trok de 93-voudige international, die een sleutelrol speelde in de wereldtitel in 2018, naar Manchester United. Daar kwam hij tot 95 duels en de FA Cup in 2024.



Het voorbije seizoen werd hij geplaagd door blessures, waarop hij een niveautje zakte en richting Italië verkaste. In zijn eerste wedstrijd voor promovendus Como sloeg het noodlot toe en liep hij een ernstige knieblessure op.



Die komt hij niet meer te boven. "Ik ben duizend keer gevallen en opgestaan, maar dit is het moment om te stoppen en mijn voetbalschoenen op te bergen met als laatste match de gewonnen trofee op Wembley", verwees hij op Instagram naar de FA Cup-winst in mei.



"Ik heb geen spijt en zou niets willen veranderen. Ik heb meer gewonnen dan ik ooit had durven te dromen. Los van alle lofbetuigingen en trofeeën ben ik trots dat ik nooit mijn principes heb opzijgezet. Ik heb altijd oprecht geprobeerd een situatie beter achter te laten dan ik ze aantrof."



Varane gaf nog mee dat hij bij Como zal blijven in een niet-spelende rol. "Daar kijk ik naar uit en daar zullen jullie binnenkort meer over horen."