Opnieuw een Belgische wereldkampioen motorcross? Lucas Coenen mag voluit zijn kans gaan: "Geen teamorders"

Op zijn 17e kan Lucas Coenen zondag zijn droom al waarmaken: de wereldtitel in het motorcrosskampioenschap. Dan moet het raspaardje wel voorbij zijn ploegmaat en koploper Kay de Wolf zien te geraken. "We werken niet met teamorders, zondag ook niet", verzekert teameigenaar Kay Hennekens.

Zijn team Nestaan - Husqvarna laat weten dat de twee rijders voluit mogen gaan. "Het hele jaar hebben we zonder teamorders gewerkt. Nu doen we dat ook niet", vertelt eigenaar Kay Hennekens.

In het klassement staat hij tweede, op 36 punten van leider en ploegmaat Kay de Wolf. Ter info: in een raceweekend kan een crosser maximaal 60 punten verdienen (10 in de kwalificaties en 2x25 in de reeksen van de grand prix).

Kay de Wolf of Lucas Coenen, het team viert zondag in Castilië sowieso feest. De wereldtitel in de MX2-klasse gaat naar het Nestaan-Husqvarna-team uit Lommel.

"Een nieuwe mijlpaal voor ons", glundert eigenaar Kay Hennekens. "We droomden van een fabrieksteam, dat is gelukt met Husqvarna. Daarna droomden we van overwinningen, dat is ons ook gelukt."

"En nu pakken we de wereldtitel. Wees maar zeker dat we zondagavond een feestje bouwen!"

Afspraak rond 17 uur in Castilië aan de teamtruck van de ploeg.