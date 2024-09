Max Walscheid trekt sprint aan voor Groenewegen, maar is zelf de primus van het pak in Omloop van het Houtland

wo 25 september 2024 17:09

Na een rommelige massasprint in Lichtervelde is Max Walscheid de verrassende winnaar van de dag in de Omloop van het Houtland. Op 5 km van de streep rolde het peloton 7 avonturiers op, de sprintkanonnen positioneerden zich, maar konden hun eindschot niet afleveren. Lead-out van dienst Walscheid deed dat wel voor Dylan Groenewegen en won zelf.

Een klassieke sprintafspraak is de Omloop van het Houtland intussen. Toch hield dat een pakketje vluchters niet tegen om toch zijn kans te wagen. 7 renners hielden het vol tot de laatste van 9 lokale ronden rond Lichtervelde, maar dan was hun liedje uitgezongen. Milan Lanhove werd als laatste opgeslorpt door het pak dat de grote kanonnen in stelling bracht om te sprinten. Maar door een rommelige eindfase - met veel draaien, keren en een valpartij - kwamen de Gerben Thijssens en Biniam Girmays van deze wereld nooit in beeld. Wel was er Max Walscheid. De Duitser trok de sprint aan bij Jayco-Alula voor Dylan Groenewegen. Zijn Nederlandse ploeggenoot zat te ver. Met een eindschot haalde Walscheid de eindzege onverwacht zelf binnen, vlak voor Groenewegen.

Groenewegen: "Mooi dat we 1 en 2 zijn"

Dylan Groenewegen: "Het was de hele dag heel hectisch met veel valpartijen. Op het einde net voor het treinspoor moest ik even in de remmen. Ik zei tegen mijn ploeggenoten dat ik niet meer in het wiel zat. Max deed het perfecte werk en reed een goede sprint. Ik zat iets te ver, maar uiteindelijk is 1 en 2 wel nog een mooie prestatie voor de ploeg. Ik ben een teamspeler. Vandaag hebben we het gewoon als team goed gedaan."