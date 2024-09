Eindelijk een titanenduel? Hoe Evenepoel en Pogacar nog nooit voluit tegen elkaar konden strijden in een eendagskoers

za 28 september 2024 13:14

Krijgen we deze zondag eindelijk het langverwachte duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? De 2 WK-favorieten reden al 13 keer tegen elkaar in een ééndagswedstrijd, maar van een beklijvende strijd was nog geen sprake. 1 keer eindigden ze maar samen in de top 5. In 2024 wordt het WK hun eerste confrontatie. Zet je schrap voor - hopelijk - vuurwerk.

14e keer, goede keer?



Al 13 keer stonden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar tegenover elkaar bij een ééndagswedstrijd, maar geen enkele keer kregen we een uitgesproken duel. Maar twee keer eindigden de 2 in de top 10 van dezelfde wedstrijd.



Een blik op de cijfers.

De eerste confrontaties

De eerste keer dat Evenepoel en Pogacar de degens kruisten, deed Evenepoel de wielerwereld een eerste keer verstommen. In de Clasica San Sebastian boekt de 19-jarige Evenepoel zijn eerste grote zege uit zijn carrière. Pogacar reed de wedstrijd niet uit.



Ook in de 2e confrontatie zouden ze niet allebei finishen. Op het WK in Harrogate rijdt Evenepoel zich als knecht helemaal kapot voor Philippe Gilbert om hem na een valpartij terug te brengen. Dat zou uiteindelijk niet lukken en Evenepoel geeft op.



Pogacar steekt er na zijn 3e plaats in de Vuelta zijn neus aan het venster. Hij finisht als 18e op 1'14" van de nieuwe wereldkampioen Mads Pedersen.

Remco Evenepoel verbaasde een eerste keer in San Sebastian.

Evenepoel lost Pogacar op EK 2021

Na de zware valpartij van Evenepoel in 2020 is het wachten tot de Olympische Spelen vooraleer Pogacar en Evenepoel opnieuw samen aan de start staan. Op de Spelen blijkt Evenepoel nog niet helemaal in orde te zijn. Hij moet de rol al vroeg lossen.



Pogacar daarentegen is wel in vorm en verliest maar nipt de sprint tegen Wout van Aert om de 2e plaats achter olympisch kampioen Richard Carapaz.



Na Tokio verplaatst het strijdveld zich naar Italië waar Evenepoel en Pogacar 3 keer tegen elkaar koersen in 2021. Op het EK in Trento toont Evenepoel dat hij er opnieuw staat. Hij rijdt zelfs Pogacar eraf op 22 kilometer van het einde.



Enkel Sonny Colbrelli blijft uiteindelijk in zijn wiel hangen en sprint naar goud. Pogacar wordt 5e. Het is de eerste en enige keer dat de 2 goudhaantjes van de koers samen in de top 5 eindigen.



Na het EK volgden nog het WK, de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije. Op het WK speelden ze allebei geen hoofdrol in de finale en in de Giro dell'Emilia gaf Pogacar op terwijl Evenepoel 5e werd op een kleine halve minuut van winnaar Primoz Roglic.



In Lombardije toonde Pogacar zich dan weer de beste. Evenepoel plafonneerde toen op de Passo di Ganda en werd 19e.

Verwachte duel blijft uit

In 2022 snelde Evenepoel opnieuw naar de zege in San Sebastian en werd hij ook wereldkampioen na een waanzinnige wedstrijd. Maar een duel met Pogacar kwam er ook daar dus niet.



Dan maar in Luik-Bastenaken-Luik? Toch niet. In 2022 zouden ze allebei aan de start komen, tot de schoonmoeder van Pogacar komt te overlijden en de Sloveen verstek laat gaan. En in 2023 staan ze wel allebei aan de start, maar valt Pogacar al vroeg in de wedstrijd met een opgave tot gevolg. Evenepoel kraaide dan maar 2 keer victorie.



Remco Evenepoel volgde in 2022 zichzelf op in Luik.

Ook in 2024 komt er geen duel. Evenepoel komt hard ten val in de Ronde van het Baskenland en kan zichzelf niet opvolgen. Dat gat vult Pogacar. Zo hebben ze dat Monument allebei al 2 keer gewonnen zonder dat die andere klepper weerstand kon bieden.



In 2024 kwamen Evenepoel en Pogacar zelfs geen enkele keer samen aan de start van een ééndagswedstrijd omdat Pogacar zijn kat stuurde naar de Olympische Spelen. Het langverwachte duel moet dan maar op het WK zelf gebeuren met de mooiste trui in de wielerwereld als inzet.

Zet de popcorn al maar klaar.