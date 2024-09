David Hubert ziet "positieve evolutie" bij Anderlecht: "Maar er is nog veel marge voor verbetering"

"Ik voelde dat we met vertrouwen speelden", ging de Deen verder. "Er waren goede combinaties en we hebben gevochten voor elkaar. Je voelt dat de sfeer in het team uitstekend is. Iedereen is positief en wil werken." Is het voor Dolberg belangrijk dat Anderlecht snel een nieuwe hoofdcoach heeft? "David (Hubert, red.) levert goed werk", bleef de spits wat op de vlakte. "Hij weet wat we nodig hebben. Op een bepaald moment heb je wel duidelijkheid nodig, maar David doet het nu goed."

"Dit voelt goed", verwoordde doelpuntenmaker Kasper Dolberg het achteraf. "In bepaalde periodes hebben we prima voetbal gespeeld. Eerlijk gezegd voelde ik dat we - zeker in de eerste 25 minuten - de bovenhand hadden. Zelfs zonder veel te creëren. Na die goals kregen we meer vrijheid."

"Mario Stroeykens speelde mij hard aan op de rand van de 16, maar ik had gevoel dat ik meteen kon trappen. Misschien was de keeper een beetje verrast. Al ging de bal ook goed binnen. Ach, de laatste weken begin ik steeds beter mijn ritme te vinden. Deze goal geeft nog meer energie."

Veel belangrijker voor Verschaeren was dat de fans van paars-wit nog eens een zege konden vieren. "Hier hebben ze op gewacht", glunderde hij. Bovendien was de middenvelder eindelijk zelf nog eens beslissend.

David Hubert is nog maar een kleine week aan de slag als interim-coach, maar ziet Anderlecht toch al stappen zetten. "Ik heb vandaag teruggezien wat ik wilde zien: de juiste intenties, een offensieve mindset ...", zei hij.

"Het was behoorlijk goed bij momenten, maar we kunnen nog veel stappen zetten. Er is nog veel marge voor verbetering. Het belangrijkste is dat de intenties er waren en dat in het slot de wilskracht en ploeggeest er waren om het resultaat over de streep te trekken."

Een werkpuntje zijn de voorzetten, zag ook de coach. "Nu waren die vaak te vrijblijvend, zonder doel. We brengen wel voor en er lopen mensen in het strafschopgebied, maar er zijn te weinig ideeën. Daardoor konden we ons overwicht in de eerste helft niet omzetten in goals."

Tegenover zijn eerste match tegen Charleroi zag Hubert toch al "een positieve evolutie". "We scoren, we zijn dreigender, we verdedigen beter als blok. Maar we moeten kritisch blijven: het is nog niet genoeg."

Anderlecht heeft tot zaterdag om nog wat puntjes bij te schaven tegen Dender. Is Hubert dan nog hoofdcoach? "Die keuze ligt niet bij mij. Ik kijk niet verder dan morgen, waar ik opnieuw de juiste beslissingen wil nemen."