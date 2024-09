Wie wordt kopman in sterk Belgisch belofteteam? "Met elkaar praten in finale en dan rijden voor de sterkste"

Junior Lecerf is een van de Belgische speerpunten voor de WK-wegrit bij de beloften. De jonge renner gelooft rotsvast in een medaille voor België. "Met deze ploeg mogen we wel een resultaat verwachten", klinkt het.

België komt vrijdag met een sterke selectie aan de start bij de wegrit op het WK wielrennen voor beloften: Aaron Dockx, Robin Orins, Alec Segaert, Emiel Verstrynge, Jarno Widar en Junior Lecerf verdedigen de Belgische eer.

Die laatste heeft er al een seizoen in het profpeloton opzitten en reed onlangs de Vuelta. Ook hij gelooft in de Belgische kansen. "Met deze sterke ploeg mogen we wel een resultaat verwachten", is Lecerf ambitieus. "Ik denk dat iedereen in staat is om een medaille te pakken."

Dinsdagavond bij de persbabbel lag er nog geen rolverdeling vast. "We hebben nog geen briefing gehad, maar ik denk dat iedereen zijn kans zal krijgen van de bondscoach. In de finale is het aan ons om met elkaar te praten en dan te rijden voor de sterkste."