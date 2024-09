Toptalent Jarno Widar voelt geen druk voor WK, met dank aan "topteam": "Ik heb niets te verliezen"

do 26 september 2024 15:01

Na een indrukwekkend eerste seizoen als belofte wordt Jarno Widar meteen tot de kanshebbers gerekend op het WK. Het toptalent van Lotto-Dstny voelt evenwel geen druk. "Alles wat extra komt, is heel mooi meegenomen."

Als eerstejaarsbelofte schreef Jarno Widar meteen de Giro, de Alpes Isère Tour en de Ronde van Aosta op zijn palmares. Niets hoeft dan ook voor het rondetalent op het WK voor beloften. "Ik leef hier heel relaxed naartoe", zegt hij. "Alles wat extra komt, is heel mooi meegenomen." "Ik heb in elk geval niets te verliezen, ik kan alleen maar winnen. Als ik verlies, dan gaat de wereld gewoon verder. Dan sta ik een dag later op en richt ik me gewoon op andere doelen." Dat er sinds Eddy Merckx geen Belgische beloftewinnaar meer was op het WK, verontrust Widat ook niet. "Dat is omdat Remco Evenepoel een categorie heeft overgeslagen, zeker?", blijft hij er rustig onder. "Anders was het wel al gebeurd."

Vorige maand was Jarno Widar nog actief in de Tour de l'Avenir, waar hij in twee etappes op het podium stond (2e en 3e). Voor het klassement zakte hij door het ijs. Toch lijkt die inspanning verteerd. "Ik heb een weekje rust genomen. De batterijen zijn helemaal opgeladen, de motivatie is hoog", zegt hij. "Ik denk dat de wedstrijd heel slopend zal zijn. We zullen pas na de koers kunnen zeggen of het niet zwaar genoeg was. Wie weet word ik eraf gereden en dan zal iedereen zeggen dat het wel zwaar genoeg was." De Belgen zullen vooral Engeland in de gaten houden, met speerpunt Joseph Blackmore, die de Tour voor beloften won. "Hij heeft een punch en kan sprinten", aldus Widar. De Belgen rekenen op hun collectieve sterkte om voor succes te gaan. "Met Alec Segaert en Robin Orins hebben we twee grote motoren die een hele koers voorop kunnen rijden." "Junior Lecerf en ik zijn meer voor de beklimmingen. En Emiel Verstrynge en Aaron Dockx kunnen een sprint in een kleine groep aan. Met 6 renners hebben we echt een topteam."

Vanthourenhout: "Collectiviteit uitspelen"