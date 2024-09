LIVESTREAM: Volgen andere Belgen het voorbeeld van kersvers wereldkampioen tijdrijden Ewoud Vromant?

Geen Thibaud Thomanne

Normaal gezien had er met Thibaud Thomanne nog een 8e Belg in actie moeten komen vandaag, maar hij geraakte niet ingedeeld in een categorie.



Voor het WK had Thomanne gevraagd om heringedeeld te worden in de categorie C1 (in plaats van C2). Er werd geen toestemming gegeven, dus een streep door de rekening voor Thomanne. Ook in de C2 mag hij niet meedoen, want hij voldeed niet aan de selectiecriteria.