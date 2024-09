Gloednieuwe taekwondohal in Oudergem moet olympiërs kweken: "Een zaal voor ons alleen"

De olympische bronzen medaille van Sarah Chaari smaakt naar meer. In een gloednieuwe taekwondohal in Oudergem moeten de talenten van de toekomst worden gesmeed. Chaari kwam alvast een kijkje nemen bij de opening.

De atleten van de Franstalige Taekwondofederatie (ABFT) trainden sinds 2013 in een ULB-faculteit in Anderlecht, maar liepen daar steeds vaker de muren op.

Met een gloednieuwe hal van 600m², met vijf sparringruimtes en een gewichtenzaal, in Oudergem is dat probleem verholpen. Alle diensten van de ABFT - van administratie tot pedagogische ondersteuning - zitten er nu onder één dak.

"Dit helpt ons enorm en is essentieel voor onze atleten", zei voorzitter Abdelhak Boubou. "Of we mogen dromen richting LA 2028? Sarah Chaari zorgde voor een aangename verrassing in Parijs. Er zijn genoeg mensen die er kunnen raken, maar we zouden al blij zijn met 1 of 2."

Sarah Chaari, die in Parijs olympisch brons pakte, trainde niet mee tijdens de eerste taekwondosessie in Oudergem, maar kwam wel en kijkje nemen. Ze is erg tevreden met de nieuwe accommodatie, waardoor ze professioneler kan trainen.

"We hebben nu een grote zaal waar we 5 uur kunnen vechten en een uurtje krachttraining kunnen doen. Een nieuwe, grote zaal voor ons alleen. Nu kan de coach de toestellen kiezen die hij wil. Vroeger moesten we het doen met de toestellen die er waren."