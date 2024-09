VIDEO - Maak kennis met World Chase Tag of tikkertje voor gevorderden: "20 seconden vol vuur op ponton in Gent"

De Belgische sportwereld is een primeur rijker. Afgelopen weekend vond in Gent voor het eerst een internationale wedstrijd World Chase Tag plaats, zeg maar tikkertje voor gevorderen. De sport bestaat nog maar 8 jaar, maar wint snel aan populariteit. Sportweekend was erbij.

Het ASFALT-Fest in Gent, een meerdaags stadsfestival ter bevordering van de straatcultuur, was het gedroomde toneel voor de nieuwe, avontuurlijke sport. Teams van over heel de wereld zakten af naar de unieke locatie, een ponton op het water. Sportweekend sprak met een aantal atleten om de geheimen van de sport te doorgronden. "Toen ik jong was, speelde ik vaak tikkertje. Als kind hield ik ervan", verklapte de Brit Dave Hoogenboom zijn motivatie. "Ik was enorm verbaasd, toen ik ontdekte dat dit een echte sport is voor volwassenen. Toen dacht ik: "Yes, dit is iets voor mij."

Onze landgenoot Cédric Broux van Team Trauma Tracers schetst de sport: "World Chase Tag is in de simpelste vorm tikkertje, maar er komt heel veel bij kijken."



"Er is een hele opstelling met baren en platformen, waarin je je weg moet weten. Het is dus van een heel ander niveau dan het normale tikkertje op een vlakke oppervlakte."



Een wedstrijd vindt plaats tussen 2 personen. Evelien Rosier van Team Valkyrie gaat dieper in op de spelregels. "Simpel gezegd heb je een kat en een muis. De kat probeert de muis te tikken en daarvoor heb je 20 seconden. Als je er als muis in slaagt om 20 seconden ongetikt te blijven, dan krijg je een punt." Een wedstrijd bestaat uit 16 ronden, dus 16 keer 20 seconden.



Wat maakt de sport zo bijzonder? Onze Brit van hierboven verklapt het antwoord: "De adrenaline en de korte aandachtsspanne... Het zijn amper 20 seconden, maar het zijn wel 20 seconden vol vuur."



Het is een heel vermoeiend spelletje: "Want je beweegt als zot over de opstelling."



World Chase Tag bestaat 8 jaar. Hoogenboom: "België trad nu voor het eerst toe, elk land begint langzaamaan bij onze familie te raken. We groeien meer en meer."



Trainen doet het Belgische team Trauma Tracers in Alphen aan de Rijn in Nederland of in Roubaix in Frankrijk. Broux heeft een droom: "Wij hopen dat er binnenkort een Chase Tag-opstelling komt in België. Dan kunnen we meer trainen, beter worden en ooit hopelijk wereldkampioen."