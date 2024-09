Neuville sluit "verraderlijke" eerste dag af op 6e plaats, WK-rivaal Tänak leidt in Rally van Chili

Neuville is 6e na dag 1, ploegmaat Tänak staat nipt op kop

Ott Tänak, de Hyundai-ploegmakker van Thierry Neuville, staat na de eerste wedstrijddag eerste. Maar zijn voorsprong op Toyota-Brit Elfyn Evans bedraagt amper 4 tienden. Kalle Rovanperä (Toyota) is 3e op 7"1.



WK-leider Thierry Neuville is zesde op 30"3 seconden van titelrivaal Tänak. "Het was een uitdagende en verraderlijke dag", zei Neuville. "Ik kon nooit echt snel rijden. Telkens als ik doorduwde, verloor ik de wagen."



"Ik denk dat we een fout maakten in de afstelling. Die moesten we voor de rally bepalen. Laat ons zien wat we morgen kunnen doen, vasthouden wat we hebben en proberen te verbeteren. De startpositie is alvast beter, dat helpt al."



Sébastien Ogier (Toyota), de derde in het WK, verloor heel wat tijd met een lekke band in de eerste lus. In de tweede lus won hij 2 ritten en rukte hij op naar plek 9.



Zaterdag zijn er opnieuw 6 ritten.