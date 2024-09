Luca Brecel begint met vlotte overwinning aan British Open

Luca Brecel kende een moeilijke start van het prille snookerseizoen. Van zijn eerste 5 wedstrijden kon de voormalige wereldkampioen er slechts eentje winnen.

Een overwinning bij de start van de British Open doet dan ook deugd voor het nummer 6 van de wereld. Tegen Mohammed Shebab (WR 120) haalde Brecel het vlot met 4-1.

Met breaks van 62 en 79 klaarde hij de klus in minder dan anderhalf uur. In de volgende ronde neemt Brecel het op tegen de Chinees Tian Pengfei (WR 56). Opletten voor onze landgenoot, want hij verloor dit seizoen al 3 keer van een Chinees.