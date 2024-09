Jasper Schoofs (2e) is "trots" en onthult: "Ik reed met wiel van Evenepoel", ook Van Kerckhove (3e) "zeer tevreden"

Kamergenoten Jasper Schoofs en Matisse Van Kerckhove hebben zilver en brons gepakt op het WK tijdrijden bij de junioren. Daar waren de twee jonge Belgen enorm tevreden. "Toen ik over de meet kwam, was er toch een beetje teleurstelling", vertelt zilveren Schoofs wel. "Het is heel mooi om met 2 Belgen op het podium te staan", zegt bronzen Van Kerckhove.

Het gebeurde nog nooit, 2 Belgen in de top 3 van het WK tijdrijden bij de junioren. "We liggen al de hele week samen op de kamer. Ik gunde het hem ook", deelt Jasper Schoofs.

Hij was de beste van de twee met een 2e plaats. "Toen ik over de meet kwam, was ik een beetje teleurgesteld. Het was al vaak net niet dit seizoen op de kampioenschappen. Ik werd 5 keer tweede. Maar ik ben toch trots."

Hoe verliep de tijdrit van de 18-jarige Schoofs?

"In de eerste 6 kilometer moest ik op snelheid komen. Daarna was het licht oplopend en ik dacht dat ik daar het verschil kon maken."

"Voor iedereen was het in de laatste 5 kilometer sterven. Ik denk dat Seixas daar iets meer kon sterven."