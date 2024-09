"Een van mijn 9 kattenlevens opgebruikt": Luka Mezgec komt met de schrik vrij na aanrijding in Gent

Het was toch even schrikken voor Luka Mezgec. De Sloveense renner van Jayco - AlUla kwam tijdens zijn koffieritje met zijn ploegmakker Elmar Reinders in contact met een auto. Op zijn Instagramverhaal deelde Mezgec nadien de opmerkelijke beelden van zijn fiets, die onder het voorwiel van de wagen verzeild was geraakt.