Coppa Italia: Koni De Winter en Genoa door Sampdoria uit beker gekegeld na penalty's

Empoli verrast competitieleider Torino in eigen huis

De tweede ronde in de Italiaanse beker leverde al meteen een verrassing van formaat op: Torino, dat na 5 speeldagen alleen op kop staat in de competitie, ging er thuis uit tegen collega-eersteklasser Empoli.



Ekong opende de score voor Empoli voor de rust, waarop Adams een kwartier voor tijd voor de thuisploeg redding bracht. Maar finaal ging Torino toch kopje-onder: Haas velde in de 90e minuut het verdict: 1-2.



Met 11 op 15 staat Torino eerste, Empoli is met 9 op 15 vijfde. Beide teams verloren in de competitie nog niet.